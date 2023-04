Qué es la “piedra asesina” de Japón y por qué su ruptura desató todo tipo de premoniciones

El mundo está lleno de leyendas y en Japón hay una que no deja dormir a los ciudadanos de la prefectura de Tochigi, región de Kantō sobre la isla de Honshū.

//Mirá también: Fosse Dionne, el pozo “infinito”: no tiene fondo y varias personas murieron por descubrir su origen

¿A qué se debe? Una legendaria roca volcánica bautizada como la “piedra asesina” este lunes amaneció partida. El hecho, aún inexplicable, desató todo tipo de premoniciones sobre el espíritu maligno que supuestamente habita en su interior.

Así estaba la “piedra asesina” de Japón antes de partise exactamente en dos.

La roca lleva ese nombre porque según la mitología que rodea a la Sessho-seki , o piedra asesina. ¿Por qué? El objeto contiene el cadáver transformado de Tamamo-no-Mae, una mujer hermosa que había sido parte de un complot secreto tramado por un señor de la guerra feudal para matar al emperador Toba, que reinó desde 1107-1123.

//Mirá también: Denuncia contra Carrefour: un empleado mostró cómo lavan la carne podrida, antes de venderla

Qué dice la leyenda de la “piedra asesina”

Según la leyenda, su verdadera identidad era una «malvada zorra» de nueve colas cuyo espíritu está incrustado en el pedazo de lava, ubicado en un área de la prefectura de Tochigi, cerca de Tokio, lugar famoso por sus aguas termales.

//Mirá también: En imágenes: así es una mini casa sustentable, ecológica y ¡flotante!

La separación en dos partes casi iguales se estima que ocurrió en los últimos días. En el hecho alertó a los usuarios en las redes sociales que notaron que la piedra arroja continuamente gas venenoso, de ahí su nombre.

Amamo-no-mae se enfrenta a una guerrera cuando se convierte en un zorro malvado con nueve colas en este arte en madera de Yashima Gakutei.

Si bien se sostiene que la piedra fue destruida y su espíritu exorcizado por un monje budista que dispersó sus piezas por todo Japón, muchos japoneses prefieren creer que su hogar está en las laderas del monte Nasu.

Los visitantes del popular lugar turístico retrocedieron horrorizados el fin de semana después de que los testigos publicaran fotos de la piedra fracturada y un trozo de cuerda que había sido asegurado alrededor de su circunferencia y que yacía en el suelo.

“Siento que he visto algo que no debería verse”, afirmó un usuario de Twitter en una publicación que atrajo casi 170.000 me gusta. En tanto otros especularon que el espíritu demoníaco de Tamamo-no-Mae había resucitado después de casi 1.000 años.

//Mirá también: Un barco que transportaba autos de Volkswagen se prendió fuego y se cayeron 4 mil vehículos al Atlántico

El antes y el después: así quedó partida la “piedra asesina” de Japón.

Según los medios locales, la roca ya tenía grietas hace varios años, «lo que posiblemente permitió que el agua de lluvia se filtrara y debilitara su estructura».

Lugar histórico

La piedra fue registrada como sitio histórico local en 1957 , fue mencionada en la obra seminal de Matsuo Basho The Narrow Road to the Deep North, e inspiró una obra de teatro Noh, una novela y una película de anime.

//Mirá también: Bonafide busca empleados en Argentina: lista completa con los cargos que ofrecen

La piedra fue registrada como sitio histórico local en 1957.

Masaharu Sugawara, el jefe de un grupo local de guías voluntarios, le mencionó a Yomiuri Shimbun que era una “lástima” que la piedra se hubiera partido porque era un símbolo del área, pero estuvo de acuerdo en que la naturaleza simplemente había seguido su curso.

Los funcionarios del gobierno local y nacional se reunirán para discutir el destino de la piedra, según el medio Shimotsuke Shimbun. Además, informó que hay intenciones restaurar a su forma original. ¿Podrán volver a encerrar a su habitante demoníaco?

PUBLICIDAD

Fecha de publicación: 08/03, 1:54 pm