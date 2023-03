Para aprovechar cada vez más los espacios, los desarrolladores de viviendas crean construcciones sustentables realmente que sorprenden.

Cuenta con una terraza para contemplar la vista y disfrutar del aire libre.

Como ya te mostramos esta tiny house que enamora a todos (y no sólo por lo pequeña que es) o esta casa modular que realmente sirve para solucionar el tema de la falta de vivienda, te mostramos una mini casa sustentable y ecológica que, además, ¡es flotante!

Comedor, cocina y heladera, todo para disfrutar varios días al aire libre.

No, no es un barco. ¿Por qué es más que eso? Cuenta con varias cosas que la diferencian de un simple bote ya que se diseñó para ser una vivienda. Lo que sí, no es apta para bolsillos argentinos: tiene un precio en dólares y cuesta más que un departamento de 3 ambientes en Capital Federal.

Tiene paneles solares en el techo que abastecen a toda la mini casa.

Pero primero hablemos de todos los amenities que reúne. Primero, está construida sobre el agua y cuenta con placas solares para disponer de un consumo sostenible además de contar con iluminación LED más segura y de bajo consumo de energía.

Para ganar espacio el comedor se transforma en cama y tiene un techo más alto que un barco convencional donde en general no te podés poner de pie. Para disfrutar de la vista, cuenta con una terraza para disfrutar del exterior y detalles de calidad como una cocina y baño completo.

Sustentable y artesanal

La mini casa flotante, bautizada como Le Koroc, fue construida de manera artesanal pero sin descuidar los detalles. Está hecha con madera que la reviste por dentro y por fuera lo que le aporta el confort y calidez necesario para vivir la mini casa durante una larga temporada y por qué no pescar un rato.

Vista a la cocina completa de la mina casa sustentable.

La heladera está integrada a la cocina, todo para aprovechar hasta el más mínimo espacio.

El desarrollo es de Daigno y además de esta versión cuenta con tres modelos más. Por ejemplo, la mini casa Le Koroc P mide 26′ 6″ por 8′ 6″, es ideal para los que gustan de pescar. Tiene aberturas en el piso de la cabina para pescar desde adentro, ventilador de techo en baño, un panel solar de 330 vatios, salida USB, hasta una una hamaca incluida en cubierta para contemplar el paisaje.

La casa está íntegramente revestida en madera para dar una sensación de calidez y confort.

«Construido en cedro blanco procedente de bosques talados eco-responsablemente, ligero, resistente, reciclable. Además tiene una arquitectura ligera para una huella de carbono reducida tanto en la ruta como en el agua y cuenta con una filtración de aguas grises con carbón para una mayor responsabilidad medioambiental», especifican en la página.

Así es el baño completo. Cuenta con ducha y vanitory.

¿Cuánto cuesta? La Le Koroc P tiene un valor de u$s 125,800, según especifican en la página. En tanto, la Koroc V mide 28′ 8′ 6″ cuesta u$s 129,700.

