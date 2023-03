En los últimos días, un empleado de Carrefour, de la sucursal de Vicente López, reveló cómo los obligan a lavar la carne que está en mal estado para colocarla a la venta nuevamente. Ante semejante denuncia, el Municipio clausuró algunos sectores del hipermercado.

Empleado de Carrefour denunció que lo obligan a lavar la carne en mal estado

En los videos que publicó el medio QUE PASA se puede ver a Luis Alberto Guajardo, empleado de Carrefour, cómo lavan la carne para “sacarle” la parte en mal estado y venderla.

"Hola gente, qué tal, mi nombre es Luis Alberto Guajardo, trabajo en Carrefour Vicente López número 2. Otra vez seguimos con que vamos a lavar la mercadería, esto es codito de cerdo" , explica el empleado en uno de los videos, y agrega: "está en mal estado, podrido" y "con mucho olor".

"No sé si no tiene hasta un poco de gusanos. Esto lo sacamos a la venta. Esto es lo que la gente come. Esto se lava y sale a la venta", repite Guajardo, mientras deja su número de legajo.

En otra de las imágenes reveladas por el empleado de Carrefour, se puede ver el depósito donde trabajan, el cual está muy cerca de los contenedores de basura.

"Todo podrido. Más mercadería. Así trabajamos, arriba de toda esta mercadería. Todo, adentro del laboratorio, cámaras acá, cámaras por allá, por todos lados. Un desastre. Este es el fondo, una mugre la verdad. Carrefour Vicente López", subraya.

Además, denunció el empleado que, “estamos trabajando bajo presión, tenemos cámaras por todos los lugares", y cuenta que los clientes les devuelven los productos porque "tienen olor".

Como si fuese poco, Guajardo mostró el sector de las bachas donde lavan los pollos antes de reinsertarlos en las góndolas para la venta. "Tienen un poquito de olor. Todo por los jefes, nos dicen que los lavemos. Acá tenemos bondiola y pollo. Y así pasa con varios pollos, pechito con manta, lo que es cerdo, la carne picada también. Esto es lo que come la gente en el mercado de Vicente López, todo en mal estado con mal olor. Mucho olor", revela.

"Estamos otra vez en la bacha de siempre, de los pollos, donde se lava. Acá se preparan los pollos para sacar otra vez a la venta, sacarle un poco el olor, la parte de los menudos, que tiene bastante olor. Estamos operándolo. Es el mercado de Vicente López Carrefour N°2, que está sobre Libertador", detalla Guajardo.

"Esto se lava, se condimenta y sale a la venta, es lo que come la gente de Vicente López. Están las patitas negras, esto tiene mucho olor. Con el agua se va a ir, y con el condimento”, agrega.

Hipermercado clausurado

Tras la denuncia realizada por el empleado de Carrefour, según informó el medio QUE PASA, el área de Fiscalización y Control del Municipio clausuró por tres días los siguientes sectores:

Carnicería

Rotisería

Y un espacio de 800 metros vinculado al E-Commerce

Además de la clausura de dichos espacios, el Municipio realizó un acta por algunas faltas de seguridad e higiene y confirmaron que se encontraron "alimentos en mal estado, alimentos vencidos y sin rotular", entre otras faltas.

Procedimiento para lavar la carne podrida: paso a paso

Luis es empleado de Carrefour y trabaja hace 15 años para la empresa y denunció que se dedica -exclusivamente- a lavar la carne podrida. "Esto se hace desde hace muchos años atrás, a partir del 2010, se comenzó a hacer el tratamiento con la mercadería bajo presión de los jefes" , asegura, en diálogo con el medio QUE PASA.

La mercadería entra al supermercado en un camión refrigerado y, una vez allí, tiene el primer control. "Muchas veces se olvidan la mercadería con este calor, temperaturas de más de 30 grados y está una hora y media bajo techo, pero al calor del ambiente", relata Luis. Luego, la carne pasa a la cámara de frío tres o cuatro días y se saca a la góndola.

"Una vez que está en la góndola, pasa dos días en la heladera y si no se friza el producto. Si es un producto congelado siempre tuve la amabilidad de decir ‘mire señora este producto estuvo congelado, no lo vuelva a congelar, sino se pudre’. Después empieza a tomar un color anormal", detalla.

Así lavan la carne

"Ahí pasa a la bacha, donde con agua fría o natural se le da una lavada con un poquito de lavandina. Se pone en una bandeja si es cerdo y si es pollo se le pone condimento para pizza. Vuelve a la góndola y si en el transcurso del día no se puede vender va al sector de rotisería donde sale hecho al spiedo o comida cocida para llevar”, aclara.

"La carne picada se maneja distinto. Se pica, si en el transcurso del día no tiene el frío que tiene que tener empieza a desangrar y se pone blanca. Se vuelve a pasar por la picadora y se le pone sangre, porque ya el sulfito no se trabaja, y sale otra vez a la góndola", cuenta.

Empleado teme por su vida

"Yo soy padre de familia y la verdad que quería el bienestar para mi familia. Tener una casa propia, entonces no podía perder mi trabajo. Llegaba a mi casa y le comentaba a mi mujer, a mis allegados y familiares lo que pasaba ahí”, quien luego de muchos años de presión, tuvo la valentía de filmar lo que pasaba adentro del Carrefour de Vicente López.

"Yo no tengo estudios, soy una persona humilde. Me faltan muchas palabras para aprender a hablar, pero no hace falta tener estudios para darse cuenta que uno está haciendo las cosas mal", sostiene.

“ Tengo miedo y no se cómo va a seguir esto. Hoy (por este viernes) no me presenté al trabajo. Tuve amenazas. Me empieza a llegar por otra gente. Temo por mi familia y por mis hijos”, concluye.

Fuente: QUE PASA

Fecha de publicación: 22/02, 5:48 pm