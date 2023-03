Entre tres amigos surgió la idea de crear una app de meditación y hoy cuentan con el apoyo de Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, y con Manu Ginobili, exbasquetbolista e interesado por las innovaciones tecnológicas.

App Pura Mente

La idea de crear Pura Mente, más específicamente, surgió luego de que uno de los tres amigos haga un viaje a Asia y un posterior retiro de silencio conocido como Vipassana, donde llegó a meditar 10 horas diarias durante 10 días.

Martín Becerra, informático, CEO y experimentado entrepeneur, fue quien viajó a Asia y hoy tiene el apoyo de Galperín y Ginobili para avanzar con el proyecto de la app.

Luego de vivir esta experiencia reveladora, Becerra sintió que tenía que tratar adaptar estos recursos aprendidos en algún proyecto para poder ayudar a otras personas a sentir lo mismo.

En medio de la búsqueda de proyectos similares, determinaron que en español habían muy pocos y, que si bien había meditaciones en Youtube, estas no eran de calidad y tampoco tenían la cercanía que él pretendía compartir.

Así fue que comenzó el camino de Pura Mente, una app actualmente se posiciona muy fuerte en Latinoamérica con 500 mil usuarios, 50 meditaciones por semana y 4,9 de valoración positiva en Google Play, al igual que App Store.

“Hoy nuestros usuarios realizan más de 50.000 meditaciones por semana. Nuestro diferencial radica en que los usuarios de Pura Mente pueden no solo acceder a meditaciones guiadas, sino que pueden tener sesiones en vivo con nuestros más de 12 reconocidos instructores y coaches, y participar de cursos personalizados de mindfulness y bienestar" , comenta Becerra, CEO y cofundador de Pura Mente App.

Uno de los puntos interesantes que relata su fundador es que antes de empezar las reuniones con su equipo de más de 25 personas, realizan una meditación grupal de cinco minutos, una práctica que fomenta el liderazgo y la creatividad del equipo.

De hecho, según un sondeo que hicieron desde la app, el nivel de burnout en los espacios de trabajo se está incrementando. Un estudio realizado a más de 12.500 personas que trabajan jornadas de tiempo completo demostró que el 76% de los mismos experimenta momentos de saturación mental en el trabajo.

“Empezamos en 2019. Nuestro crecimiento fue muy vertiginoso. Actualmente contamos con el apoyo y aceleración del fondo Newtopia que está conformado por inversores de renombre como Marcos Galperin, fundador de MercadoLibre, y el exbasquetbolista Manu Ginóbili”, subraya.

“Hoy tenemos 25 colaboradores entre programadores, diseñadores, y guías de meditación, somos la app más elegida en países como la Argentina, Colombia y México, y seguimos sumando coaches e instructores renombrados”, agrega. Además, “estamos trabajando fuertemente para alcanzar nuestro primer millón de usuarios”, detalla Becerra.

Cómo funciona Pura Mente

Pura Mente App puede ser descargada, tanto en dispositivos Android como Apple iOS. Todos los contenidos están 100% en español, y hay disponibles más de 300 meditaciones guiadas sesiones en vivo con coaches de bienestar, webinars y la posibilidad de participar de la comunidad.

La app tiene un plan que es totalmente gratuito

Tiene un plan gratuito y uno premium con acceso ilimitado a todas las opciones que la app ofrece por US$ 2,99 mensual, US$ 29,99 anual o US$ 89,99 de forma vitalicia.

