No, el mate no es cancerígeno y los expertos explican por qué

La teoría que el consumo de infusiones preparadas con yerba mate y el aumento del riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer no es nueva y esta semana volvió a surgir tras la réplica de una nota que publicó el medio británico The Sun.

En este sentido, desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) reiteraron que el consumo de yerba mate, particularmente bajo la modalidad de mate cebado tradicional, «es un hábito saludable y la asociación del mismo a un incremento en el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer, no está comprobada científicamente».

Desde el organismo argumentaron que «la falta de evidencia ha sido observada por organismos internacionales que velan por la Salud de la humanidad, como la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), entidad que depende de l a Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea del Medicamento (AEM).

La IARC se dedica a evaluar agentes químicos, físicos, actividades laborales, entre otros, mediante una exhausta revisión de toda la información científica disponible sobre el agente de estudio en busca de evidencias que lo relacionen con el desarrollo de cáncer.

«En el caso del mate, tanto la IARC como la AEM, declaran en sus documentos: Drinking Coffee, Mate, and Very Hot Beverages , Mate folium; que no hay evidencia científica suficiente que demuestre el vínculo del consumo de esta infusión con el desarrollo posterior de neoplasias (cáncer)», argumentaron desde INYM.

Qué publicó The Sun

El medio periódico británico The Sun menciona dos agentes asociados directamente al consumo de mate, como mecanismos responsables: la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en la infusión y la temperatura de consumo de la misma.

Y hace referencia al «té de yerba mate» y a un estudio publicado en la revista Cancer Epidemiology Biomarker and Prevention que sugirió que podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón y cánceres digestivos de una persona.

«Sin embargo, investigaciones científicas confirmaron que, tanto la temperatura de consumo como los niveles de HAPs del mate son seguros acorde a lo establecido por organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer», detallan en INYM.

Y remarcan que los HAPs, cuyo principal exponente es el benzo[a]pireno, «son sustancias químicas que no forman parte de la composición de las hojas y palitos de yerba mate«. «Estas sustancias, si aparecen en la yerba mate elaborada, no son solubles en agua, por lo que ha sido comprobado que su transferencia desde la yerba mate hacia las infusiones es muy baja o nula», precisan.

«En el año 2016, el Grupo de Investigación de Yerba Mate de la de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) publicó un estudio en el que se evaluó el contenido de HAPs en las principales formas de consumo de la yerba mate: mate caliente (mate), mate frío (tereré) y mate cocido. Tras la realización de las experiencias pudo observarse que ninguna de las infusiones estudiadas superó el nivel máximo sugerido por la OMS para el contenido de benzo[a]pireno en el agua potable (700 ng/L)», informaron.

La temperatura ideal del mate

Desde INYM remarcaron sobre la temperatura de consumo del mate que, una cosa es la temperatura a la que se calienta el agua y otra «muy diferente es la temperatura a la cual la bebida llega a la boca».

«La IARC sostiene que la exposición de las células a temperaturas mayores a los 65 °C puede ser perjudicial para la salud», suman.

En esta línea, un estudio realizado por investigadores de la UNaM reveló que la temperatura del mate cebado tradicionalmente al llegar a la boca nunca supera los 58°C.

“El agua de cebado al entrar en contacto con la yerba mate pierde mucha temperatura, y cuando la succionamos, la temperatura desciende aún más”, explicó el doctor Miguel Schmalko de la UNaM.

Y precisó que se calentó el agua para cebar el mate a distintas temperaturas de 70 a 90 °C, pero la temperatura de llegada a la boca en ningún caso superó los 58 °C.

“En contraste, contamos con evidencia científica que revela los efectos benéficos de la yerba mate en la salud humana, como el caso de un trabajo realizado por el Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la Universidad Nacional de Quilmes que demostró en pruebas de laboratorio los efectos quimio preventivos y antitumorales de infusiones preparadas con yerba mate en el cáncer de colon y mama», destacan

“Podemos concluir y afirmar que tomar mate es seguro y saludable”, remarcó la subgerente del Área Técnica del INYM, ingeniera Verónica Scalerandi, “ya que los dos agentes mencionados (HAPs y temperatura alta) quedan descartados”.

Y recordó que los beneficios de tomar mate se encuentran recopilados en más de 250 trabajos que conforman la Base de Datos sobre Yerba Mate y Salud y en las ponencias presentadas en las seis Jornadas de Divulgación Científica “Yerba Mate y Salud” realizadas durante los últimos años.

