Nicole Neumann revela 9 medidas para cuidar el medioambiente: “No hay planeta B”

Modelo, conductora, empresaria o actriz, no importa la faceta que esté transitando Nicole Neumann siempre se muestra fiel a su compromiso con el cuidado del medioambiente y a su lucha por los derechos de los animales. Una auténtica “Earth lover” (amante de la Tierra), tal como se define en su biografía en Instagram, que se encuentra sumamente preocupada ante las catástrofes que han tenido lugar en las últimas semanas en Argentina y Brasil.

Nicole Neumann alienta a sus seguidores a cambiar los hábitos de consumo

“Creo que la gente tendría que haber tomado conciencia hace rato. Ahora la situación es urgente porque no hay mucho tiempo más para revertirla. Todos los días vemos en las redes el bombardeo de imágenes dolorosas que muestran los estragos que causa el cambio climático en el mundo: sequías, inundaciones e incendios… Lamentablemente, no hay ‘planeta B’ para irse a vivir”, asegura Nicole, en diálogo con iProfesional.

La lucha por los derechos de los animales de la actual jurado de “Los 8 escalones del millón”, producido por Kuarzo, tomó relevancia pública hace 15 años, cuando anunció que caminaría en traje de baño por el Microcentro porteño con el objetivo de demostrar que prefería no usar ropa antes que vestir pieles. No se imaginó que su propuesta convocaría a más de 5 mil enardecidas personas, quienes desataron un verdadero caos (con peleas, rotura de mobiliario urbano y desnudos incluidos) e impidieron que la modelo lograra su cometido. El evento quedó registrado por las cámaras de los noticieros y la cobertura del “Pelado” López para CQC, que sigue vigente a través de YouTube.

La modelo no quiere que sus redes sociales sean solo algo frívolo

Más allá de este percance, a lo largo de su carrera ha aprovechado el lugar privilegiado que tiene en los medios para dar a conocer su causa y concientizar a sus fans: “Tengo muchos seguidores a los que les gusta cómo pienso y mi filosofía de vida. Entonces, hago lo posible para que mis redes no sean algo frívolo vinculado solamente al maquillaje o a la moda, y aprovecho para concientizar con cosas que puedan ayudar. Intento publicar mensajes que colaboren con la alimentación, la salud y el bienestar, y que sirvan para hacer cambios para cuidar el medioambiente ”.

Qué medidas adopta Nicole para cuidar al planeta

Respecto a los hábitos que sigue y las acciones que toma diariamente en materia de sustentabilidad, Nicole revela: “Separo la basura y trato de comprar cosas que contaminen lo menos posible. Obviamente, no se me ocurre tirar un papel en la calle ni dejar nada tirado en la playa o algún otro lugar; siempre llevo una bolsa de basura o lo guardo en mi cartera y luego lo tiro. Otra cuestión importante es que trato de bañarme en el menor tiempo posible y jamás dejo el agua corriendo mientras me cepillo los dientes, lavo los platos o baño a los perros”.

“Por supuesto, haberme hecho vegana fue una decisión muy importante porque la ganadería emite gas metano, que contribuye al cambio climático -agrega-. Todas estas acciones ayudan a frenar la destrucción de la flora y la fauna que vemos todos los días. Te juro que me duele en el alma cuando veo que desde un auto tiran papeles o cuando voy a la playa y dejan restos del picnic. Es increíble que sigan pasando estas cosas”.

Nicole apoya a DiCaprio por su trabajo de concientización contra el cambio climático

La modelo, quien destaca el trabajo de Leonardo DiCaprio como una de las figuras internacionales más comprometidas con la causa medioambiental, señala la importancia de empezar a tomar medidas con urgencia, aunque sea de a poco.

“Hay que volver a comprar a la verdulería orgánica del pueblo y tratar de comer muchísima menos carne. Yo la dejé de un día para el otro, pero entiendo que para la mayoría no es fácil. Entonces, deberíamos decir: ‘Empiezo a comer una vez cada cinco días o una vez por semana’. Así, comenzamos a achicar el consumo. Y ni hablar de separar la basura reciclable de la no reciclable, darnos duchas cortas y tirar la basura donde corresponde”, comenta.

Hace referencia al proverbio anónimo que indica que “cuando el último árbol haya sido cortado, nos daremos cuenta de que no podemos comer el dinero”, y recomienda interiorizarse sobre los cambios climáticos que dieron lugar a los desastres ambientales en Corrientes (Argentina) y Petrópolis (Brasil) durante las últimas semanas.

Imagen tomada de su Instagram @nikitaneumannoficial

Sin intenciones de ser catastrófica, pero con la convicción de cuál es el camino a seguir, concluye: “La codicia y la ambición nos están llevando a un lugar insólito e inhumano en el que no vamos a tener planeta para vivir”.

Fecha de publicación: 23/02, 2:55 pm