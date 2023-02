Tras declarar la "emergencia climática" por 90 días en toda la zona costera de Ventanilla, el actor y ambientalista estadounidense Leonardo DiCaprio compartió un impresionante video en el que expone la magnitud del desastre ambiental donde ocurrió el derrame de petróleo.

//Mirá también: Por qué acusan a Leo DiCaprio de ser un “eco hipócrita”, luego del estreno de su película No Miren Arriba

Con más de un millón de reproducciones y 9 mil comentarios, las imágenes grabadas con un dron muestran cómo está la zona, toda manchada de negro debido al derrame de 6.000 barriles de crudo, que tuvo lugar en medio del fuerte oleaje causado por la erupción del volcán en Tonga.

"El crudo, de un barco de descarga sacudido por olas inusualmente altas, contaminó al menos 1,2 millas a lo largo de la costa y dos playas", replica en palabras el actor estadounidense y cita al medio @nowthisnews en Instagram.

Qué pasó en Perú

El derrame ocurrió el sábado 15 de enero durante el proceso de descarga del buque "Mare Doricum", de bandera italiana y cargado con 965.000 barriles de crudo.

//Mirá también: Los 10 influencers que más hablaron sobre sustentabilidad y medioambiente en 2021

Según la empresa española Repsol, propietaria del terminal de la Refinería La Pampilla, ubicada en el distrito Ventanilla de la provincia del Callao donde se produjo el desastre, el vertido se dio "en medio de un oleaje anómalo causado por la erupción volcánica en Tonga".

Cientos de animales murieron tras el derrame petrolero en Perú.

Repsol afirma no tener responsabilidad en el incidente , pues las autoridades marítimas peruanas no emitieron alertas sobre un posible incremento del oleaje por la erupción. En tanto, Perú exigió el miércoles pasado a Repsol "resarcir" los daños por el derrame.

En efecto, el crudo ya se expandió a lo largo de la costa a más de 40 kilómetros de la refinería, causando la muerte de diversas especies marinas y afectando a 21 playas, según el Ministerio de Salud, que recomendó a la gente no acudir a ellas pues tienen calificación "no saludable".

Perú declaró "emergencia ambiental" por 90 días a la zona costera dañada por el derrame de Repsol.

La empresa española informó este sábado que ya se retiraron 2.384 metros cúbicos "de arena comprometida" en el operativo de limpieza en el cual participan más de 1.350 personas, en las zonas marinas y terrestres contaminadas, incluyendo 14 playas.

La empresa Ambipar, contratada por Repsol, hace la limpieza de peñascos impregnados de crudo.

La agencia de noticias AFP constató que en la playa Cavero, en Ventanilla, brigadas de trabajadores de la empresa Ambipar, contratada por Repsol, hacen la limpieza de peñascos impregnados de crudo con paños que absorben el hidrocarburo pero no el agua.

Según la petrolera, se han empleado 90 maquinarias en la zona comprometida, "entre las que se incluyen 46 vehículos pesados en tierra y 13 embarcaciones mayores", así como "7 skimmers (máquinas de limpieza marina), 6 tanques flotantes, 3 tanques de recuperación y más de 2.500 metros de barrera de contención", esperando duplicar la cantidad de barreras "en los próximos días".

Comprometido con el medioambiente

Luego de ser acusado de “eco hipócrita”, tras el estreno de su película Don’t Look Up (No Miren Arriba), no es la primera vez que DiCaprio se compromete con una causa medioambiental.

//Mirá también: Leonardo DiCaprio elogió a la Argentina y celebró la creación del Parque Nacional Ansenuza

DiCaprio también se comprometió con la creación del Parque y la Reserva Nacional Ansenuza.

En relación a la Argentina, hace poco posteó en sus redes sociales un pedido dirigido al Congreso de la Nación Argentina, solicitando el tratamiento del proyecto de ley para la creación del Parque y la Reserva Nacional Ansenuza, argumentando la importancia mundial que tiene ese humedal de la provincia de Córdoba.

En su pedido de la Fundación DiCaprio, que la creó el actor en 1998 con apenas 24 años, sostuvo: “El gobierno argentino está listo para dar los últimos pasos necesarios para hacer realidad el Parque Nacional Ansenuza. Esta designación es un sueño compartido por las comunidades locales, el gobierno de la provincia de Córdoba, la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Ambiente de Argentina, Aves Argentinas, Fundación Wyss, Natura Internacional Argentina y Rewild”.

PUBLICIDAD

Fecha de publicación: 24/01, 2:11 pm