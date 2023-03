Los cambios verdaderos, aquellos que generan modificaciones a largo plazo en el desarrollo sustentable, deben ser bidireccionales: de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Así lo entiende Valeria Mazza, quien sabe que el cuidado del medioambiente depende del compromiso de la sociedad en general, al asumir hábitos responsables, y también de las autoridades, al aplicar medidas firmes y concretas.

Valeria Mazza: «En mi casa separo la basura, pero después van todas las bolsas al mismo camión»

“Para que el compromiso con el cuidado del medioambiente sea colectivo en la Argentina debe haber más información y comunicación -asegura la modelo a Economía Sustentable-. Es necesario que se implementen medidas que funcionen realmente».

Y agrega: «En mi casa separo la basura, pero después van todas las bolsas al mismo camión, entonces no se entiende para qué lo hacemos. Lo sigo haciendo porque forma parte de la educación de mi familia, sin embargo, esto demuestra que debe haber políticas de Estado mucho más serias y contundentes para que todos las sigamos y se genere un cambio verdadero que se sostenga en el tiempo”.

Turismo, medioambiente y economía

La modelo, conductora y empresaria rosarina no solo es una referente internacional en materia de moda, sino también en el cuidado del medio ambiente. Su compromiso con el planeta -la “casa común”, como prefiere nombrarlo- se ha resignificado con su nombramiento como embajadora de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todo el mundo.

En ese marco, Valeria destaca la importancia del turismo sustentable, que enfrenta el desafío de establecer un equilibrio adecuado en tres dimensiones: medioambiental, sociocultural y económico. El primer aspecto supone que la actividad debe dar un uso óptimo de los recursos ambientales, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar la diversidad biológica. El segundo implica el respeto de la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y la contribución a la tolerancia intercultural. El tercero se refiere a asegurar actividades económicas viables a largo plazo, además de la posibilidad de generar empleo y divisas, cuestiones tan mencionadas por estos días en la Argentina.

“Una forma de generar crecimiento económico sin dañar el medio ambiente es mediante el crecimiento de otras industrias. Por ejemplo, el año pasado me nombraron embajadora de la OMT y del 27 de junio al 3 de julio próximos vamos a realizar un encuentro de turismo sustentable para jóvenes en Sorrento, Italia. Creo que esta industria es fundamental y súper interesante porque implica conocernos, romper barreras e interesarnos por otras culturas, y genera un movimiento económico importante”, explica.

Valeria Mazza, junto a su pareja Alejandro Gravier

Del hogar al mundo

La vocación de Valeria por ayudar a los demás ha quedado demostrada desde los inicios de su carrera. Ya sea como madrina de fundaciones, actividades a beneficio de niños y también en pos de concientizar por el cuidado del medio ambiente, la supermodelo ha sido la cara visible de diversas campañas solidarias. Trabaja diariamente para transmitir sus valores a Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína, los hijos que tiene con Alejandro Gravier.

– ¿Qué falta para que empecemos a comprometernos en serio con el cuidado del medio ambiente?

– Creo que la mejor manera de comprometerse, en primer lugar, es informándose. Debemos entender que vivimos en una casa común porque este es el único planeta que tenemos, por lo tanto, todo depende de nosotros. Creo que las generaciones más jóvenes están mucho más familiarizadas con este tema porque desde chicos vienen escuchando y aprendiendo sobre la situación en la que estamos y son conscientes de que no hay más tiempo que perder: debemos empezar a cambiar hábitos.

– ¿En qué aspectos estás comprometida con la sustentabilidad y la ecología en tu vida cotidiana?

– Cuido el agua y separo la basura. Son dos hábitos fundamentales, que de a poquito vas adquiriendo día a día en la casa. Obviamente, además de no malgastar el agua y separar la basura, es muy importante el tema de la alimentación. Es un aspecto más difícil porque estamos acostumbrados en nuestra vida diaria a seguir cierto régimen, pero de a poco hay que ir cambiándolo. Intento comer menos carne animal, aunque reconozco que me gusta mucho, y trato de ingerir más vegetales.

– ¿Cómo cuidás el agua?

– Obviamente hay que abrir la canilla, usar lo necesario y cerrarla hasta que la necesitás de nuevo. Esto aplica para cuando te lavás los dientes y también cuando lavás los platos, por ejemplo. En un principio hay que tomar conciencia y luego sale de una manera más natural.

– ¿Cómo te informás sobre sustentabilidad?

– Hay un montón de documentales buenísimos. Los hemos visto en familia y son impresionantes porque muestran los cambios que está sufriendo nuestro planeta y ahí es cuando realmente te preguntás: “¿Por dónde empiezo?” Es un tema muy interesante, por eso digo que es fundamental informarse.

– ¿Sentís la obligación de concientizar en este aspecto por ser una figura pública?

– No siento que tengo la obligación, pero siempre he sido sensible a temas que tienen que ver con la niñez, la salud y la educación, y me vinculé con temas que tienen que ver con el cuidado de la “casa común”.

Valeria, junto a sus hijos

– ¿Cómo se puede hacer para que la gente empiece a cambiar pequeños hábitos?

– Hay que empezar por el ejemplo. No solo por lo que uno dice, sino también por lo que uno hace, principalmente en la casa. Los chicos siempre copian nuestras acciones, entonces hay que fomentar este cambio de hábitos: empezar por uno y por los que están cerca nuestro. Por supuesto, los medios de comunicación también cumplen un rol importante en la tarea de divulgación.

Fecha de publicación: 08/03, 6:17 pm