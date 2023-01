Trabajar en el exterior desde Argentina: cómo conseguir trabajo, requisitos y sueldo en dólares

Cada vez son más las personas que desean trabajar en el exterior y cobrar su sueldo en dólares. A partir de los últimos años reapareció con mucha fuerza el ímpetu de los jóvenes y -no tan jóvenes- por vivir en el extranjero para buscar mejorar sus condiciones de vida, el problema es que la mayoría de los países pertenecientes a la Unión Europea tiene muchas restricciones a la hora de aceptar que los extranjeros se instalen en sus países sin contar con la doble ciudadanía.

“Además, la principal ventaja que le encuentro al trabajar remotamente es la posibilidad de ser nómade digital”, cuenta un argentino que trabaja en Europa

¿Trabajar en el exterior con ciudadanía europea o visas de trabajo y vacaciones?

Una de las opciones en caso de no contar con la ciudadana europea, son las visas de “Working holiday” o, también conocidas como “Visas de trabajo y vacaciones”, que surgen de acuerdos bilaterales entre Argentina y otros países. De esta manera, miles de argentinos pueden trabajar de manera legal en otras naciones por un tiempo determinado, no solo perfeccionando un idioma en particular sino también adquiriendo experiencia laboral.

//Mirá también: Austria busca argentinos para trabajar: sueldos en dólares y cómo enviar el cv

Por lo general, los empleos que se consiguen no son calificados, ya sea puestos en bares, restaurantes, hoteles, supermercados o como canguros. Dentro de estos rubros, los puestos solicitados son como delivery, personal de limpieza, recepcionistas, atención al cliente, entre otros.

COVID-19 y la nueva era de trabajo

La pandemia del coronavirus cambió las maneras de relacionarse, de entretenerse, de comunicarse y modificó no solo la manera de buscar trabajo sino que además aceleró la modalidad “home office” (trabajar desde casa).

El teletrabajo, antes de la pandemia era un deseo, un objetivo por lograr y hoy llegó para quedarse, además trajo aparejada la posibilidad de ampliar la búsqueda laboral no solo en el país, sino también poder trabajar para Estados Unidos, o trabajar para Europa pero desde casa y cobrando el sueldo en dólares.

Antes, la posibilidad de trabajar para una empresa en el exterior, implicaba algunos riesgos como tomar la decisión de mudarse, dejar el país, los afectos y, por el contrario, ahora se puede hacer todo esto sin la necesidad de reubicarse.

//Mirá también: Santander brindó más de 300 mil becas en tres años a estudiantes, profesionales y emprendedores

Una de las opciones para trabajar en el exterior es a través del Work and Hollyday

Además, gracias al trabajo remoto, se abrió un abanico de posibilidades para las compañías internacionales que empezaron a buscar talentos y profesionales en Latinoamérica y, más precisamente, en Argentina, que con una inflación superior al 50% interanual, la posibilidad de cobrar el sueldo en dólares, trabajando de manera remota, resuena cada vez con más fuerza y se convierte en una propuesta más que tentadora para los trabajadores, que reciben un sueldo en moneda extranjera sin salir de casa.

La conveniencia no es solo para los argentinos, sino para las compañías internacionales porque encuentran candidatos con excelentes habilidades -duras y blandas-, además de horarios más convenientes de los que exige un perfil de similar expertise en su país de origen y, desde el punto de vista económico, es ampliamente beneficiosa ya que Argentina junto a Venezuela, tienen los salarios en dólares más bajos de Latinoamérica.

Modalidades de contratación

Las modalidades de contratación pueden ser por contrato o por trabajo realizado u horas empleadas, más conocida esta modalidad como contratación freelance.

El valor de la hora trabajada es establecido en base al mercado, al nivel de seniority del empleado y a su experiencia previa en dicho rubro, aunque también incide la dificultad y duración del proyecto.

De un tiempo a esta parte han aparecido nuevas formas de pago alternativo como ser las criptomonedas, conviviendo con las conocidas plataformas de transferencias de dinero entre usuarios que son una alternativa electrónica a métodos tradicionales, como ser Paypal y también las wallets virtuales o las transferencias bancarias. Desde el blog de la plataforma de trabajo freelance Workana, los trabajos para freelancers profesionales, suelen entrar en las categorías de:

– Diseño y multimedia

– Traducción y contenido

– IT

– Soporte administrativo

– Marketing y ventas

//Mirá también: Nike busca empleados en Argentina: cómo postularse a una de las vacantes

Una de las nuevas formas de pago en el exterior es a través de criptomonedas o billeteras virtuales

Los rubros mejor pagos son los de tecnología y programación, mientras que los que más competencia generan son los de redacción y diseño, pero esta es una generalización muy relativa ya que hay otros factores que influyen.

Las mejores páginas para conseguir trabajo en el exterior

Para lograr este objetivo existen diferentes plataformas donde se puede buscar trabajo online; estas cuentan con miles de usuarios por lo cual hay que tomarse tiempo y apelar a la creatividad para tener un perfil atractivo que refleje todas las capacidades del postulante, para poder diferenciarse del resto y lograr mayor visibilidad para atraer el trabajo deseado.

En dichas plataformas es necesario crearse un perfil en donde se deben agregar los datos personales, de contacto, estudios cursados y experiencia laboral, entre otros.

Linkedin es una de las plataformas más conocidas para buscar trabajo en el exterior, no solo porque se utiliza para generar contactos, sino también porque cuenta con diversas herramientas que facilitan la búsqueda. En la sección de empleos, los postulantes tienen la posibilidad de filtrar las ofertas laborales y seleccionar la parte de locación “Todo el mundo” o “rubro”, “país”, “trabajo remoto”, etc.

//Mirá también: Banco Galicia busca empleados en Argentina: cómo postularse para conseguir trabajo

Otras plataformas que son útiles para trabajar en el exterior son:

– Workana

– Freelancer.com

– Upwork

– Soy Freelancer

– Fiverr

– Speedlancer

– People per hour

– Twago

Asimismo en el portal Bumeran los postulantes también pueden filtrar las ofertas laborales, a partir de la opción “puestos sin fronteras” desde la cual se podrán encontrar avisos de empresas de diferentes países de latinoamérica y el resto del mundo.

Trabajar en el exterior: requisitos

Cecilia Maidana es contadora y en 2020 trabajó para una empresa de Estados Unidos, desempeñándose como Data Analyst. A raíz de su experiencia, en diálogo con Economía Sustentable, revela cuáles son los requisitos que le pidieron para poder trabajar con dicha compañía.

“En el año 2020, más precisamente en el mes de febrero, comencé a trabajar para Estados Unidos, me contrató una consultora, es decir que ese servicio estaba tercerizado, una de las exigencias fue abrir una cuenta y que ellos me realizaban el depósito”, recuerda.

“No podía ser mediante Paypal u otros medios de pago como billeteras virtuales sino que sí o sí debía ser a través de un banco, así que abrí un cuenta en un banco de Argentina y yo realizaba la factura por exportación de servicios y después todos los meses les enviaba la misma dándoles aviso, y ellos me confirmaban cuando había salido mi pago”, agrega.

//Mirá también: Mercado Libre busca empleados en Argentina: cómo enviar el CV

“El banco para poder cobrar me exigía la factura, la misma se sube a la plataforma del banco y una vez que ellos tienen esa información la concilian con el pago que les ingresa y ellos hacían efectiva la transferencia”, completa.

Cómo cobrar en Argentina desde el exterior

“Ante toda la pérdida de dinero que implica entre la comisión del banco, los gastos y la pérdida entre la diferencia que hay en la cotización del dólar blue y el oficial, decidí abrirme una cuenta en el extranjero y lo hice a través de un estudio de abogados que está radicado en la Ciudad de Buenos Aires y que se dedica básicamente a eso: abrir cuentas para personas que trabajan para el extranjero”, comenta.

“Si bien uno gasta en los honorarios para el profesional que se dedica a eso, después uno puede cobrar todo su dinero sin ningún gasto prácticamente, salvo las comisiones que te cobran por el gasto de mantenimiento de la cuenta, los bancos del exterior en donde uno abre, pero nunca se compara con los costos que hay en Argentina“, añade.

¿En el extranjero, la gente valora más nuestro trabajo?

Sobre su paso por la empresa estadounidense, Cecilia Maidana, confiesa que, “me gustó mucho trabajar en el extranjero y trabajar de manera remota, los pros es la gente, el equipo de trabajo, en mi experiencia me encontré con gente que valoran el trabajo que uno hace, tienen quizás otra mirada respecto de la mirada que podemos tener en Argentina, son todos muy solidarios y también se manejan con mucha empatía”.

Añade que, “me ayudaron mucho con el tema del idioma, si bien uno habla todo el tiempo en inglés, también si pedía que me vuelvan a explicar o hablen más lentamente lo hacían sin problemas. Como contra, la verdad es que no le vi ninguna, a mi me gustó mucho la experiencia. Quizás si veo inestabilidad laboral porque uno no conoce la dinámica de la empresa”.

Dólares o pesos argentinos

“Cobré siempre al dólar oficial y cuando se exportan servicios es a partir de la cotización del día inmediato anterior a la fecha en la que uno hizo la factura, es decir que si el dólar aumentó de un día a otro se pierde también esa diferencia de tipo de cambio entre el día anterior y el día que se hizo la factura“, remarca.

¿Hay una romantización alrededor de trabajar para una empresa extranjera?

Marina Ceballos es UI Designer, trabaja desde hace más de una década para el extranjero y da su parecer sobre si es tan lindo como dicen algunos.

“Trabajo para una empresa extranjera hace más de 15 años y el tema de cobrar bien y en dólares no es tan literal, he trabajado con gente más prolija y con gente menos prolija para pagar, pero en general es bastante complicado eso en Argentina, en alguna época podías cobrar a través de Western Union, pero ahora realmente es muy complicado”, aclara.

//Mirá también: Despegar busca nuevos empleados: cómo aplicar a la oferta laboral

“Hoy trabajar para el extranjero es igual a que a tu sueldo te lo coman los impuestos, no podés poner el dinero en blanco. Trabajar para afuera es genial, pero cobrar es imposible y en mi experiencia de haber trabajado para afuera ellos siempre me ofrecieron un sueldo en pesos, nunca en dólares. No sé cómo harán las startups, no sé si yo soy la media, lo que les conviene a las empresas, para los que trabajamos para afuera de manera freelance, es pagarnos un poco más de la media en pesos y eso, no representa un costo elevado para ellos”, agrade.

Por este motivo, sí “hay una romantización de trabajar para afuera y es un incordio básicamente. Lo que si te da esto es experiencia y currículum, pero a nivel dinero no es tan bueno, al menos desde mi experiencia y en otras personas que conozco”.

Trabajar para Europa

En diálogo con Mateo Degiusti, un argentino que estudió la carrera de contador y que tiene en su haber un Máster en Finanzas, transmite su experiencia de cómo es trabajar para una empresa que reside en el extranjero:

“Estoy hace unos meses viviendo en Barcelona y antes de venirme a vivir a España tuve un período que estuve viviendo en Argentina y que logré trabajar para el exterior. Actualmente, mi trabajo se basa en ayudar a las personas a conseguir aquellas cosas que quieren, obviamente financieramente hablando. Mi trabajo es sumamente objetivo porque no cuento con un producto propio, sino que busco lo que mejor se adapta a los objetivos y necesidades de cada persona“, explica.

//Mirá también: Santander Universidades lanzó becas para estudiar en la Universidad Torcuato Di Tella: cómo inscribirse

“Tengo una primera reunión de análisis con la persona en la cual trazamos un roadmap, un camino a seguir a futuro y donde tratamos de bajar a tierra aquellos sueños que parecen lejanos, tratamos de visualizar esos objetivos y determinar en qué momento lo queremos y cuánto nos va a costar”, enfatiza.

“Luego de este pequeño ejercicio y sabiendo lo que queremos a futuro, vemos donde estamos parados hoy, que está haciendo la persona para lograrlo y cuál es su sanidad y situación financiera. Finalizada esta reunión me pongo a trabajar en su planificación financiera y armarle una estrategia de acuerdo a sus objetivos, necesidades y situación financiera lo cual será tratado en una próxima reunión de asesoramiento“, concluye.

Trasladarse al extranjero para trabajar

Degiusti cuenta, además, que para realizar este trabajo tiene el apoyo de una empresa Multinacional de origen Alemana con más de 50 años de historia.

“Ahora estoy trabajando en la sede de España. La empresa cuenta con innumerables cantidad de ‘partners’ reconocidos mundialmente como Bancos, Fondos de Inversión y Aseguradoras. Entonces lo que hacemos es conectar las necesidades de las personas con las soluciones financieras que ya existen en el mercado. Además de todos los partners con los que cuenta la empresa, tenemos un equipo especializado donde trabajamos con criptomonedas y fintechs con gran potencial a futuro“, manifiesta.

Cobrar en criptomonedas

“El sueldo con el que cuento es 100% variable, el tiempo que estuve trabajando desde Argentina me dieron la posibilidad de dejármelo en una cuenta de España ya que luego me vendría a vivir aquí, por lo cual opté por dicha opción”, revela.

“Una parte sí la cobré en Argentina y lo hice a través de criptomonedas. El cobro en criptomonedas fue a través de una transferencia a una wallet. Luego tuve que transferir a un Exchange argentino para convertir la criptomoneda a pesos. El tipo de cambio fluctúa mucho según el mercado y el Exchange con el que se opera pero es un dólar cercano al dólar mep (dólar bolsa) dependiendo el momento. Los impuestos que me retuvieron son los correspondientes a autónomos en España“, sostiene.

Ventajas de trabajar para el extranjero y de manera remota

“El trabajo home office es un cambio de hábitos increíbles, en mi opinión para bien. En mi trabajo en particular que es de reuniones constantes con personas, me permite tener una mayor cantidad de reuniones al día ya que al terminar una reunión virtual al mismo instante ya podés iniciar la siguiente y me parece fantástico”, añade.

//Mirá también: Rappi busca empleados en Argentina: sueldos y cómo enviar el cv

“También en ciudades grandes como Barcelona nos ahorramos el tiempo y costo del traslado pudiendo usar esas horas para trabajar más o para enfocarse en otros aspectos de la vida“, revela.

“Además la principal ventaja que le encuentro al trabajar remotamente es la posibilidad de ser nómade digital y poder hacer mi trabajo desde España, Argentina o cualquier otra parte del mundo. Incluso de ir viajando por el mundo mientras sigo trabajando y reuniéndome con personas. Como todo no puede ser perfecto, el trabajo remoto tiene sus contras como -por ejemplo- la posibilidad de socializar con los compañeros de trabajo que somos un equipo joven con muy buen ambiente laboral pero que muchos aun no nos conocemos personalmente por esta nueva modalidad“, finaliza.

PUBLICIDAD

Fecha de publicación: 28/03, 5:33 pm