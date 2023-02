Larry Fink, CEO de BlackRock, defendió la práctica del “capitalismo de los grupos de interés” que empujan a las empresas a adoptar medidas más sostenibles y socialmente responsables.

Larry Fink, CEO de BlackRock

En su carta anual titulada "El poder del capitalismo", Fink escribió que el capitalismo de los grupos de interés no se trata de política y no es un “despertar”. Al defender el enfoque de la firma de gestión de inversiones en la sostenibilidad, Fink aclaró que la mayoría de las partes interesadas esperan que las empresas desempeñen un papel en la descarbonización de la economía para ayudar al cuidado del medioambiente.

Además, Fink advirtió que las empresas que no logren reducir su huella de carbono correrán el peligro de desaparecer si no toman las medidas correspondientes.

Unicornios ambientales

En ese sentido, agregó que los "próximos mil unicornios, empresas con un valor de más de mil millones de dólares, no serán motores de búsqueda o plataformas de redes sociales, sino startups que ayuden al mundo a descarbonizarse”.

Fink también anunció planes para lanzar un Centro para el Capitalismo de las Partes Interesadas que creará un foro para la investigación, el diálogo, el debate y la exploración de las relaciones entre las empresas y sus partes interesadas.

“El capitalismo de partes interesadas no se trata de política. No es una agenda social o ideológica. No es ‘despertar’. Es capitalismo, impulsado por relaciones mutuamente beneficiosas entre usted y los empleados, clientes, proveedores y comunidades de las que depende su empresa para prosperar. Este es el poder del capitalismo”, reflexionó Fink.

Inversiones sostenibles

Actualmente, el valor de las inversiones sostenibles que forman parte de la cartera de BlackRock suman un total de 509.000 millones de dólares.

La semana pasada, BlackRock anunció que supervisa activos por valores de 10 billones de dólares, lo que lo convierte en el administrador de activos más grande del mundo y una de las voces más influyentes entre las principales empresas estadounidenses y europeas.

Fecha de publicación: 20/01, 4:29 pm